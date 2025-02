Mauro Icardi compartió nuevas fotos con la China Suárez y las redes lo liquidaron: "Pesados como..."

"Sí, Homero, ya te vimos..."; "Mauro, era dar celos, no risa";" Ya está.. ya cansan, nadie los banca"; "Si estás secuestrado, Mau, pestañeá"; "Pesados como sopa de chumbos"; "Ojalá el día no esté tan pesado"; "Son pesados como el clima... ya cansan...", escribieron algunos internautas contra la pareja.

En tanto, otros destacaron de los tortolitos: "¡Toda la belleza del mundo se la dieron a ustedes dos, por favor!"; "Qué bonito amor"; "Hermosos, cada día más lindos"; "Son perfectos. De película".

china suarez y mauro icardi.jpg

china suárez y mauro icardi 1.jpg

La China Suárez encendió las redes con una foto hot y la compararon con Wanda Nara

No es la primera vez que los seguidores de Wanda Nara acusan a la China Suárez de "copiarla". En la últimas horas, la actriz posó en lencería negra y las redes no pudieron evitar compararla con conductora de Bake Off Famosos.

La ex Casi Ángeles compartió en su cuenta de Instagram dos selfies en la cama luciendo lencería de encaje. Las imágenes se las habría tomado en la habitación de la "casa de los sueños de Wanda", mansión que Mauro Icardi compró al tiempo de separarse de la empresaria.

Los seguidores de la cantante de Bad Bitch no tardaron en reaccionar e hicieron comentarios en su contra. "Ahora también quiere hacer las mismas fotos que hace la otra..."; "Las fotos como Wanda, jajaja"; "Yo hago ravioles, ella hace ravioles" y "La re copia a Wandi", entre otros mensajes.

En tanto, los fanáticos de Suárez destacaron su belleza: "La mujer argentina más linda"; "Super diosa"; "Diosa que sos" y "No podés más de bomba, Chini".

china suarez lencería 1.jpg

china suarez lencería 2.jpg