Moria Casán acorraló a L-Gante por su picante vínculo con la China Suárez: "No me quemés"

L-Gante estuvo invitado al programa de Moria Casán en El Trece y se refirió a varios temas de su vida, entre los que habló de su separación de Wanda Nara y cómo fue coincidir con la China Suárez en un videoclip musical.
La conductora Moria Casán fue directa en sus consultas a L-Gante sobre el video musical que grabó con la China Suárez en medio de sus idas y vueltas con Wanda Nara.
Al preguntarle por sus constantes idas y vueltas con Wanda, el cantante reconoció por qué se fueron desgastando y cuál fue el quiebre en la relación por lo que decidieron separrse definitivamente. “Poco a poco ya convivíamos con mucho conflicto por temática ajena y uno ya decidía hacer cada vez más la suya”, precisó Elian Valenzuela.
Y comentó sobre aquella separación de la mediática: “Me acuerdo que me había segundeado en Mallorca a una gira que yo tenía. De ahí estuvimos en Milán e íbamos a concretar un viaje a Ibiza ella, yo y mis dos managers. Y esa noche hubo una discusión, nos fuimos a dormir y ella se quedó en Milán y yo me fui para Ibiza”.
"Ibiza nos separó", dijo entre risas el artista. Y sobre si hubo infidelidades, el cantante se sinceró: “Tampoco te voy a contar cosas internas. ¿Viste cuando tenés una puerta abierta y no te podés quejar porque, qué sé yo, me debés una? Es así. Estamos a mano”, explicó picante.
"Era un ida y vuelta de quién caga.. a quién", observó la One ante esa situación. Y el invitado comentó: "No hay que competir y menos entre pareja".
Fue ahí cuando la conductora arrinconó a L-Gante por su relación secreta con la China Suárez al coincidir en 2024 en la grabación de la canción Llora como un arrepentido.
"¿Pasó algo con la China? ¿Te gusta?", le consultó de manera directa. Y L-Gante comentó: "Trabajamos bien profesionalmente... No me quemés, no pasó nada", se sinceró entre risas.
“Yo pienso que no te creo. Porque vos sos muy caballero. Y si bien jugás, sos muy inteligente y soy muy astuto y hábil declarante, en ese ida y vuelta de ‘decime quién la tiene más grande’ o ‘yo tengo una cosa, te cobro otra’, querés no hacer quedar mal a la otra parte. Sos un cuidadoso de eso, eso es lo caballero que yo noto en vos porque te podrías ampliar en todo sentido y sin embargo cuidás a la mujer”, le dijo Moria sin filtros.
“Claro, menos si es mujer. Mi hija es mujer”, cerró L-Gante sobre su prudencia a la hora de hablar de ciertos temas.
En su visita al programa Tarde o temprano (El Trece), L-Gante contó detalles de su vida íntima tras separarse hace unos meses de Wanda Nara.
“Mi situación sentimental es que hace mucho tiempo que estoy sin una cita... sin ponerla, digamos”, dijo sin rodeos el cantante mientras la conductora María Belén Ludueña se tapaba la boca con la mano entre risas.
Luego amplió sobre el por qué de ese cambio en su vida: “No digamos abstinencia pero sí cambiando el ritmo. Me quiero enamorar bien de verdad y no fallar en la elección próximamente, así que uso esa técnica".
El cantante explicó qué busca en la actualidad para sentirse atraído por una mujer: "Con que sea una buena mujer es suficiente, lo físico y la edad no me importa, con que haga bien en lo sentimental y no me dañe, suficiente”, se sinceró.
Y sobre su actual vínculo con Wanda Nara, el cantante comentó: "Hay veces que no nos bancamos y decidimos hacer cada uno la suya pero todo bien. Si la veo bien me pongo feliz. Me quiso presentar a su novio pero no se dio la situación. A Mauro y a Maxi sí los conocí".