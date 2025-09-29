A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TERNA IMPORTANTE

Martín Fierro de Televisión 2025: DDM fue elegido mejor magazine

DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América Tv, se impuso en la terna mejor magazine de la televisión.

29 sept 2025, 23:00
Martín Fierro de Televisión 2025: DDM fue elegido mejor magazine
Martín Fierro de Televisión 2025: DDM fue elegido mejor magazine

Martín Fierro de Televisión 2025: DDM fue elegido mejor magazine

El programa DDM (América Tv) se quedó con el Premio Martín Fierro de Televisión 2025 a mejor magazine en una terna donde también se encontraban A la Barbarossa y Cortá por Lozano por Telefe, y Mañanísima (El Trece).

El ciclo de la tarde que conduce Mariana Fabbiani se quedó con el galardón a mejor magazine y la conductora agradeció la distinción al subir al escenario del Hotel Hilton.

"Lo quiero compartir con todo América donde trabajo con mucho respeto y mucha libertad, estoy muy contenta en el canal. Con cada uno de los productores de Mandarins", indicó feliz y emocionada la animadora.

Y continuó: "Creemos que hacer televisión no es solamente entretener, es también interpelar, generar empatía, abrir conversaciones incómodas para hacernos reflexionar y quien sabe poder cambiar la realidad del otro un poquito".

"Hace diez años hacemos DDM, muy contentos y muy orgullosos. muchas gracias a la gente por contarnos sus historias y dejarnos entrar todos los días a su casa", finalizó Mariana Fabbiani con el Martín Fierro en la mano y acompañada de parte de su equipo.

El programa DDM es un magazine de actualidad y espectáculo conducido por Mariana Fabbiani que se emite en América Tv y aborda noticias políticas, económicas y del espectáculo.

RS Fotos

Embed

Las lágrimas de Mirtha Legrand y el abrazo con Susana Giménez

Mirtha Legrand recibió una de las estatuillas más especiales en los Premios Martín Fierro 2025 bajo el título de la leyenda en reconocimiento a su trayectoria.

"¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto? Muchísimas gracias Luis (Ventura). ¿Hasta cuándo vas a ser presidente de APTRA?", dijo muy emocionada Chiquita.

"Cuando les digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto, empecé a los 14 años, hoy tengo muchos", agregó la conductora.

Y luego reveló qué número de estatuilla es para su colección: "Una noche inolvidable, este es el número 42, y no lo tomen como una vanidad, simplemente es una información".

"Gracias Susana por tu cariño, hemos competido muchas veces pero seguimos queriéndonos, hasta el final, toda la vida", comentó Mirtha sobre su colega Susana Giménez.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mariana Fabbiani DDM Premios Martín Fierro

Lo más visto