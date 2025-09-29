Martín Fierro de Televisión 2025: DDM fue elegido mejor magazine

"Hace diez años hacemos DDM, muy contentos y muy orgullosos. muchas gracias a la gente por contarnos sus historias y dejarnos entrar todos los días a su casa", finalizó Mariana Fabbiani con el Martín Fierro en la mano y acompañada de parte de su equipo.

El programa DDM es un magazine de actualidad y espectáculo conducido por Mariana Fabbiani que se emite en América Tv y aborda noticias políticas, económicas y del espectáculo.

Las lágrimas de Mirtha Legrand y el abrazo con Susana Giménez

Mirtha Legrand recibió una de las estatuillas más especiales en los Premios Martín Fierro 2025 bajo el título de la leyenda en reconocimiento a su trayectoria.

"¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto? Muchísimas gracias Luis (Ventura). ¿Hasta cuándo vas a ser presidente de APTRA?", dijo muy emocionada Chiquita.

"Cuando les digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto, empecé a los 14 años, hoy tengo muchos", agregó la conductora.

Y luego reveló qué número de estatuilla es para su colección: "Una noche inolvidable, este es el número 42, y no lo tomen como una vanidad, simplemente es una información".

"Gracias Susana por tu cariño, hemos competido muchas veces pero seguimos queriéndonos, hasta el final, toda la vida", comentó Mirtha sobre su colega Susana Giménez.