El sorpresivo reclamo de Telefe a Wanda Nara después de los Premios Martín Fierro 2025

Sin embargo, el martes por la tarde, en el programa Intrusos (América TV), se dio a conocer una polémica detrás del premio. Según revelaron, en Telefe no habrían estado conformes con que Wanda se quedara con la estatuilla.

Rodrigo Lussich lanzó una fuerte acusación: "Wanda se afanó la estatuilla que ganaron por Bake Off, que no es de ella, de la conductora. Y cuando lo gana el programa se lo queda al canal o la productora".

Por su parte, Paula Varela agregó un dato que sorprendió: “La llamaron a las tres de la mañana para que la devuelva”.

wanda nara 1

Embed

¿Qué pasó entre Wanda Nara y un ex Gran Hermano en los Martín Fierro 2025? El video

Anoche se celebró la entrega de los Martín Fierro 2025, con Santiago del Moro al frente de la conducción desde el emblemático hotel Hilton de la ciudad de Buenos Aires, en una gala transmitida en exclusiva por Telefe.

El conductor se consagró como el máximo triunfador de la velada al llevarse el Martín Fierro de Oro, en el cierre de una noche inolvidable que reunió a las principales figuras del mundo televisivo.

Wanda Nara no faltó a la cita en el Hilton y protagonizó un cruce con chispa junto a Nacho Castañares, ex participante de Gran Hermano, quien estuvo encargado de mostrar el backstage del evento en las redes sociales de Telefe.

Durante el intercambio, Nacho le comentó a la empresaria que la estaban esperando en Fuera de joda, el ciclo que él integra junto a otros ex hermanitos.

"Nos podés venir a visitar un día", lanzó Nacho. "Pasa que en mi tiempo libre duermo, en mi camarín", le respondió Wanda. "A dormir no te podemos invitar, pero podes venir a charlar, a tomar unos mates", le contestó el joven. "Bueno, sí, pero vení vos porque es más grande seguro mi camarín. Capaz me sorprenden y el tuyo es más grande", retrucó la rubia, dejando al muchacho sin palabras.

Kennys Palacios, que se encontraba entre ambos durante el divertido cruce, quedó sin reacción ante la ocurrencia de su amiga. "Nacho, te la está dejando picando y vos estás durmiendo", remató el estilista, entre risas y algo sonrojado por la situación.