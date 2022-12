Maxi de Gran Hermano 2022 reveló que robó fotos eróticas y se desató un escándalo

En una charla con sus compañeros, Maxi aseguró que espió la contraseña de una chica, y con eso ingresó ilegalmente a su correo donde robó sus fotos en una tarjeta de memoria. “Entré a su correo y le choreé las fotos con una tarjeta de memoria”, dijo.

“Le dediqué un montón de pa... y empecé a carburar fuerte con esa mina, me gustaba demasiado”, agregó sin filtro. En las redes, en cuestión de minutos, comenzaron a pedir desde sanciones hasta su expulsión.

Gran Hermano 2022: el violento y desubicado comentario de Alfa que hizo quebrar a Julieta

Casi entrando al año 2023, parece mentira que aún se siga opinando del cuerpo del otro, incluso si se trata de una broma. Y es por eso que, en Gran Hermano 2022 (Telefe), Julieta recibió un comentario muy desubicado por parte de Alfa, que no sólo le molestó sino que la dañó emocionalmente.

Mientras estaban en la cocina junto a Nacho y Romina, el participante de 60 años le dijo a Julieta Poggio "estás mucho más gorda”, lo que violentó a su compañera y la hizo muy mal.

“¿Qué te pasa?”, le respondió la modelo, y el continuó opinando sobre su cuerpo: “Sí, estás mucho más gorda... Se nota. Cuando entraste eras una tabla, ahora ya estás...”, dijo con un gesto tocándose la panza.

“Nacho, decí la verdad... No te rías, no seas porquería. Si vos me dijiste que están todas más gordas”, insistió Alfa, y Julieta estaba notablemente quebrada.