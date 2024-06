"Me calentás": Patricia Sosa reveló que una famosa lo encaró a Oscar Mediavilla

Respecto a las nuevas generaciones, Patricia se la jugó: “Prefiero la temática de Tini, a mi no me gusta todo perreo, te la pongo y te la saco” y redobló la puesta: “Sumaría a Lali a ‘Las Elegidas’ también me gusta Cazzu”.

En el Disco de la Vida, Patricia cantó varios de sus temas elegidos, se emocionó hablando de su hija Marta y abrió su corazón: “mi recompensa es el amor de la gente”.

El martes de Noche al Dente tuvo música para todos los gustos, luego de Patricia Sosa, Fer Dente recibió a la ganadora del premio gardel como mejor albúm de folclore: Maggie Cullen, quien deleitó cantó varios de sus temas acompañada por una pareja de bailarines.

El angustiante pedido de Patricia Sosa por su mamá de 94 años que fue afectada por la inundación

Después del tremendo temporal que hubo en el AMBA, Patricia Sosa se mostró muy preocupada e hizo un especial pedido este martes en sus redes sociales por su mamá, Olga Gaitán, quien se vio afectada por la inundación en Avellaneda.

"¿Qué hago? Mi mamá a punto de cumplir 94 está atrapada en Avellaneda. Fue a dormir a lo de mi hermana y entró mucha agua a su casa", comenzó escribiendo la cantante.

"Los autos flotan y no la puedo ir a buscar. Está subida en un sillón desde la mañana temprano. Estamos preocupadas. No sabemos qué hacer. Sin luz", agregó la artista.

Por su parte, un seguidor le sugirió que llame a Defensa Civil, y ella le respondió: "Ya llamé a los bomberos, la policía y defensa civil, y nada".