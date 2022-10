Melody Luz y Alex Caniggia, unidos para siempre con un tatuaje

Embed

“Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita: ‘Amore mío’. Lo que escuchás. Vamos a estar por toda la vida juntos”, precisaba El Emperador en Instagram antes de mostrar el proceso de la sesión de tatuaje de los dos.

“Un tatuaje para toda la vida, amore mío”, indicó muy enamorado. “Para siempre, te amo”, respondió Melody Luz. “Para siempre juntos, te amo”, cerró luego Alex.

La bailarina eligió su antebrazo para dejar marcada la frase mientras que Alex Caniggia hizo un lugar en su cuerpo todo tatuado para poder plasmar el nuevo y muy especial diseño.

alex caniggia 2.jpg

Alex Caniggia y Melody Luz enfrentaron rumores de embarazo

En un video que subieron a sus redes, el mediático Alex Caniggia y la bailarina Melody Luz se toman con ironía los rumores que circularon sobre un supuesto embarazo.

“Amor, me enteré por TikTok que estoy embarazada”, dice Melody en la publicación. A lo que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le contesta: "Mirá, que bueno. ¿Qué son? ¿Trillizos?”.

“Cuatrillizos creo yo. No sé, creo que nacen mañana me parece”, bromeó la ex figura de El hotel de los famosos, que dejó en claro no tienen intenciones de convertirse en madre.