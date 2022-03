El día que Paula Chaves se presentó con Zaira Nara en la casa de la China Suárez

Todo esto ocurrió en el mes de agosto pasado, y este fin de semana empezaron a correr más datos de esa breve pero intensa tomada de “te”. "Paula le escribió y le dijo: 'Sos un sorete. Leí todos los mensajes, tengo todos los chats, leí todo. Sos una basura'. Y le pidió juntarse urgente", afirmaron amigas de la China Suárez.

"Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la 'China' y me junté con ella. No lo sabía nadie", contó Zaira Nara.

Paula Chaves, María del Cerro y La China Suárez María del Cerro, Paula Chaves y la China Suárez.

"Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por: 'Me dijo, le dijo'; hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien", aclaró Zaira.

"Quería escucharla, no quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional; o ver qué postura tenía uno o el otro. Tenemos mucha gente en común, no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara. No soy una persona que tenga enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía. Fue horrible, pero me parece que es lo que tenía que pasar", destacó.

La China quedó súper “caliente” después que Zaira hablara en cámara y, más alla que quiso silencio al principio, dio su versión en rueda de amigos. "Esta es una metida, y me lo hizo por atras", declaró. “El tema era fresquito y la criticó mucho. Criticó a Paula. Dijo que era una mala persona, una atrevida, que no entendía por qué se había metido", dijo Yanina Latorre en la tele.

Para cerrar, Eugenia fue letal con Paula, sobre todo, y el resto de su grupo de amigas “famosas” porque le soltaron la mano. "Si te defraudan es porque evidentemente no lo esperás, vos no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puede haber amigos que te banquen más o menos, es otra cosa. O que te lo puedas esperar más de uno que de otro...", explicó.

"A mí me importa más la vida real, muchísimo más. No era de mi círculo más íntimo, no puedo decir que me haya afectado tanto, pero mis amigos siguen intactos y mi familia también", terminó.