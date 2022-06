Se supo el motivo por el que Nicole Neumann no llevó a una de sus hijas a Europa

Nicole Neumann y Manu Urcera están celebrando su primer aniversario en Europa, harán una escala en Francia y luego irán a Milán.

indiana.jpg

“Indiana, aunque hayas tenido que quedarte por ser mucho más responsable de lo que era yo con el colegio, ya secundaria, adolescente, en fin jaja”, contó la modelo indicando el motivo de la ausencia.

“Mis bebés, Allegra Y Sienna Cubero están conociendo Europa por primera vez”, agregó contando que es la primera vez de sus hijas allá.

"Nuestro primer día juntos en Europa, nuestro primer Aniversario , y una mas de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños, aventuras….. sos nuestro ángel guardián, nuestro Norte. Te amo infinito !!!!! Se que toooodooooo esto, es solo el!!!!!", completó Nicole.

Indiana se quedó bajo el cuidado de Poroto Cubero y Mica Viciconte, y disfruta de su nuevo hermanito Luca que nació hace pocos días atrás.

nicole.jpg

El sutil contraataque de Nicole Neumann por los furiosos posteos de Mica Viciconte

La pésima relación entre Nicole Neumann y Mica Viciconte parece no tener fin, y es evidente que Poroto Cubero -ex de una y actual de la otra- no se atreve a poner un freno entre ambas mujeres, o tal vez no quiere.

Lo cierto es que el más reciente enfrentamiento surgió a partir del momento en que la ex Combate escrachó a la modelo contando furiosa que había mandado a las nenas a su casa estando contagiada de coronavirus, sabiendo que había un bebé de días en la casa.

Luego de eso, Nicole debió salir a blanquear públicamente su segundo contagio pandémico si bien aseguró no tener ningún síntoma, a lo que Viciconte no se quedó conforme siguió disparando contra ella el viernes por la noche con las recomendaciones a seguir ante un eventual contagio de coronavirus.

Así las cosas, este sábado la mamá de Indiana, Allegra y Sienna no se quedó callada, y a su manera volvió a responderle a la actual de su ex, Mica Viciconte, a través de dos contundentes historias virtuales. "Aunque sientas que tu odio se justifica, sigue siendo odio y continúa ensuciando tu alma" lanzó la primera chicana; mientras que en una segunda, publicó su horóscopo del 17 de mayo: "Si declaras la guerra a alguien porque has aguatado demasiado y te ha hecho mucho daño, tú no haces ese tipo de cosas sin razón".