Mica Viciconte habló de la posibilidad de tener otro hijo con Fabián Cubero y sembró dudas

"¿Te gustaría tener otro bebé? ¿Fabi también?", le preguntaron a Mica Viciconte. Y ella respondió sincera: "A veces sí, a veces no. Mucha duda".

En tanto, Mica Viciconte reveló también si habrá boda o no con el ex futbolista. "Cuando se casan", quiso saber uno de sus fans virtuales. Y ella fue categórica: "No es un deseo de ninguno de los dos. No va a haber casamiento".

Además, Viciconte contó que no hace terapia ni ninguna dieta, remarcó la importancia de entrenar en su día a día como su cable a tierra, y que el año que viene Luca comenzará el jardín. En tanto, reconoció que lo que más la pone de mal humor son "las injusticias y las mentiras".

La inesperada revelación de Mica Viciconte sobre el vínculo entre Nicole Neumann y su hija Indiana

El distanciamiento entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, viene desde hace tiempo y, por ahora, no parece que las cosas se vayan a recomponer. Mica Viciconte, la pareja de Fabián Cubero, volvió a opinar sobre el tema y le tiro un 'palito' a la modelo.

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas. Yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”, remarcó Viciconte.

Por otro lado, la influencer opinó que Neumann debería ser quien se acerque a Indiana para resolver el conflicto entre ambas.“Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños”, sostuvo en una entrevista en La Once Diez.

También la mujer de Cubero aseguró que convive hace seis años con las niñas, dato que sorprendió a sus seguidores, ya que Indiana se mudó con ellos en diciembre del año pasado, luego de que se distanciara de su madre.

En otra parte de la conversación, la modelo se refirió al vínculo de su hijo Luca con sus hermanas. “La organización es la misma. Sin Luca nos cambiaba, pero estando Luca y un chico más, no cambia. Luca tiene presente todo el tiempo a la hermana, está, se divierte, es muy a favor. Él pasa por las habitaciones, las busca. Ver que se divierten, que son compinches, me encanta. Celebro que tenga hermanas y que se amen”, destacó Viciconte.