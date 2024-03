Mica Viciconte reveló cuál sería su reacción si una amiga intenta coquetearle a Fabián Cubero

“Cuando una amiga le da like a la foto a tu hombre, ¿es una mojada de oreja?”, le preguntó incisivo Trezeguet a Mica sabiendo del fuerte carácter de la ex Combate.

Mica Viciconte duplex Pía Shaw Gastón Trezeguet - captura.jpg

Fue allí que Viciconte sentenció sin pelos en la lengua, revelando qué hubiera hecho ella: “Es totalmente desubicado lo que hizo Florencia. Además que lo dijo adelante de todos, haciéndose la copada y la divertida. No da, es desubicada. Denisse no sabía si encararla o no. Yo voy y la encaro”.

“Denisse podría haber sacado un poco de su personalidad y decirle ‘no, flaca, acá no juegues con esto. Él está conmigo. Se termina’”, sentenció Mica al tiempo que concluyó picante: “Se quiso hacer la divertida y a mí esas cosas no me van”.

Mica Viciconte mostró las impactantes marcas que un tratamiento dejó en su cuerpo

Mica Viciconte siempre se muestra activa en sus redes sociales y comparte con sus seguidores las diferentes actividades de su día a día además de la crianza de hijo Luca Cubero.

En ese sentido, también se encarga de llevar a sus seguidoras tips para la belleza y el bienestar. Sin embargo, en las últimas horas mostró el tratamiento que se realizó y preocupó al mostrar las increíbles marcas que él mismo le dejó.

Mica Viciconte ventosa terapia

“Hoy mi cuerpo pedía descanso y buenos masajes”, escribió la influencer en una historia. Junto al texto, adjuntó una selfie en el espejo donde se podía ver su espalda llena de hematomas de un color bordo intenso.

Si bien algunos seguidores se alarmaron al foto por primera vez, lo cierto es que ese es el resultado de una tratamiento llamado “ventosaterapia”. En él, se aplican ventosas sobre la piel con el objetivo de reducir las molestias provocadas por contracturas.