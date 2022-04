¿Mica Viciconte spoileó la final de MasterChef Celebrity?

Hace unos días, Rocío Marengo metió la pata y, en un posteo en Instagram (que la rubia luego borró), habría anticipado que Mica iba a ser la campeona del reality.

En la publicación, la mujer de Fabián Cubero está en el set de MasterChef y con los brazos en alto, en señal de festejo.

En la descripción del posteo, Marengo escribió: "¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora, gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #micacampeona #micaenlafinal".

Pero eso no fue todo. En diálogo con LAM, la rubia volvió a meter la pata cuando intentaba aclarar su posteo.

"Escuchen bien el audio porque vuelve a meter la pata", advirtió Ángel de Brito y puso al aire la grabación de Marengo.

"Mil gracias por dejarme este espacio para aclara que fue todo un mal entendido. Leí por rede sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola, y al toque Mica me dice '¿por qué me felicitas, si no salió?'. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, pero bueno, Ángel ya había capturado mi historia", sostuvo la rubia.

"Gracias Marengo, pero ¡otra vez! Dijiste 'no salió'", remató el conductor de LAM.

¿Mica Viciconte spoileó la final de MasterChef?

En una nota con Intrusos (América TV), en un intento por mantener el misterio en torno a la definición, Mica Viciconte lanzó una frase, en la que deja en claro que Tomás Fonzi sería el ganador.

"¡No gané, chicos!", expresó la pareja de Fabián Cubero, dando a entender que el actor ser llevará el título de campeón.

Para muchos, esa frase podría traerle un problema a la rubia ya que los participantes no pueden hablar de lo que sucede en el reality, antes de la emisión al aire en la pantalla de Telefe.