Migue Granados y el anuncio más esperado junto a su mujer y su hija: "La llegada de..."

Migue Granados IG anuncio embarazo de Benito.jpg

"Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita es un hecho. Felicidad, amor y ansiedad. @fer.otero Te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar. Te espero con el traje del gusano!" posteó Migue Granados desde el feed de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

Allí puede vérselo en una postal al aire libre junto a su mujer luciendo la pancita a la que se abraza la nena, y él sosteniendo un enterito. Claro que las felicitaciones no se hicieron esperar. Desde Benjamín Vicuña que celebró que el nombre del bebé comience con B, como sus hijos varones mayores, hasta Jimena Barón que lo llenó de corazones.

Migue Granados con la mujer y la hija.jpg

Divas Play: Migue Granados decepcionado con Florencia Peña: "¡Quiero ver más...!"

De visita en LPA durante 2022, el humorista y músico Migue Granados le hizo un contundente reclamo a Florencia Peña en su programa de las noches de América TV sobre sus producciones hot en la plataforma Divas Play en un desopilante ida y vuelta en medio de las famosas rapiditas, convertidas ya en un verdadero clásico del late night show televisivo.

Así, en un intento por que la conductora le leyese los labios, Migue Granados gesticuló tras lo cual Florencia Peña recogió el guante y puso en palabras la mímica del actor: "Me hiciste pagar Divas Play y no hay nada para ver", por lo que la actriz propuso "Charlemos de de eso", invitándolo a que se explaye.

Migue Granados Flor Peña.jpg

"Una vez yo estaba en mi casa y vi una storie tuya, cuando todavía no te habían censurado en tu Instagram", comenzó Granados. Y continuó: "¿Querés ver más? Sí. Aprieto el link, me pide los 16 dígitos. Ya estaba medio embobado, así los pongo tuqui tuqui; número de seguridad, tuqui tuqui (haciendo el gesto de completar los datos de su tarjeta de crédito)". En tanto, aseguró extremadamente sincero "Y yo quería ver más de lo que hay, hasta lo hablé con mi mujer: 'Flor Peña me cagó'".

Fue allí cuando la conductora de LPA intentó justificarse. "¿Sabés cuál es la frustación? Cuando hay mucha expectativa, hay frustración...", aseguró. A lo que Granados retrucó "Y pero la expectativa es '¿querés ver más? fueguito, fueguito, fueguito.. y sí. Sino poné '¿Querés ver más? (con voz triste)".

A esa altura donde ya todos estaban muertos de risa, Florencia Peña analizó en voz alta: "Fuegos mustios tendría que haber puesto...". "¡Sí!" respondió contundente Migue, mientras remató la desopilante charla agregando "Y yo todavía no me di de baja porque no sé qué carajo hay que hacer. Y también me tengo que dar de baja del de Mariana Diarco. ¡Terrible jeropa era el chabón!".