Migue Granados y una letal respuesta a un tuit de Alberto Samid

Migue Granados

Migue Granados se sinceró sobre la relación con su papá, Pablo Granados

Migue Granados estuvo como invitado al ciclo Noche al Dente, América Tv, y habló como nunca de la relación que tiene con su padre Pablo Granados.

Fer Dente remarcó que el humorista y conductor se armó su independencia muy rápido y que muchos de sus seguidores no saben que es hijo del ex VideoMatch.

"El 70 por ciento no debe saber que sos hijo de...", indicó el conductor. Y Migue Granados reconoció: “La gente más joven no o dicen: no sabía. Muchos se enteran y me dicen que no sabían y me dicen ‘es tu hermano’, ‘tu viejo está mejor que vos’. Me la tiran siempre”.

“La gente más joven no o dicen: no sabía (que es el hijo de Pablo). Está muy bien el guacho, muy fachero”, lanzó con su habitual humor Migue.

Y recordó cómo comenzó a hacer sus primeros pasos televisivos: “Yo no quería hacer nada. Cuando empecé a laburar en Sin codificar en este canal eran pocos y el productor Gustavo Pavan, que siempre le agradezco a él, me dijo: ‘vení, ¿te animás a cantar la cortina?’ y después me dijo si me animaba a hacer cosas con Yayo”.

“Yo me animé a hacer cosas ahí porque era con los pibes que yo me había criado cuando iba a VideoMatch. Yo iba ahí y me iba con otros equipos y mi viejo era el que me ponía el límite”, explicó Migue Granados.