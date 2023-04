Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, sorprendió a todos con un anuncio en sus redes

millie.jpg

En su red social, la actriz de la película Enola Holmes publicó una romántica foto en blanco y negro con su novio y escribió: “Te amé tres veranos. Ahora, cariño, los quiero todos”, (“I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”) en alusión a la canción Lover, de Taylor Swift. En el posteo ambos aparecen sonriendo y ella muestra un anillo de diamantes en su dedo anular.