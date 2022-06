Mirko cumplió su sueño y cautivó al jurado de La Voz Argentina 2022

“Está cumpliendo su sueño”, indicó emocionado el conductor al ver a su hijo de 4 años cantando “Pepa y agua pa’ la seca...” y motivando la tierna reacción de los jurados Lali Espósito, Mau y Ricky, Solead Pastorutti y Ricardo Montaner.

“Vino de visita y me dijo: ‘Yo quiero cantar’. Así que está cumpliendo su sueño”, reafirmó Marley sobre el pedido que le hizo el pequeño para cantar en el programa.

"¡Bienvenido a La Voz Argentina!", reaccionó Lali al escuchar al hijo del animador. Un momento impensado y lleno de ternura que marcó el debut del hijo del conductor en el reality de Telefe.

La emoción de Lali Espósito con una participante de La Voz Argentina 2022

el domingo se vio cómo Lali Espósito se mostró conmovida por la performance de la participante Lucía Gutiérrez Escribano en La Voz Argentina 2022.

La joven de 27 años se emocionó en medio de la canción All I want de Kodaline y logró conmover a los cuatro jurados del reality de Telefe que conduce Marley pero especialmente a la intérprete de Disciplina.

La jurado destacó a puro elogio la voz de la joven concursante: “Tenés un aura, una risa espectacular. Vemos mucha gente nosotros todo el tiempo y trajiste algo distinto. Tu voz es diferente, recién cuando improvisaste ahí la otra canción también".

"Se nota que tenés un vuelo vocal muy lindo, pero sobre todo emocionas. Me di vuelta porque sos muy especial y me entusiasma mucho pensar canciones para vos y pensarte avanzando en esta competencia. Ojalá quieras ser del team Lali, sos muy maravillosa. Lo tenés”, remarcó Lali.

A lo que Lucía Gutiérrez Escribano no pudo resistirse: “La que mejor me chamuyó fue Lali. Me conquistaste”, dijo la participante. “¿Yo?”, gritó sorprendida Espósito. “Si”, le respondió su flamante integrante de team.

A lo que Lali se paró y fue corriendo a abrazarla: “El amor es así ¡Ay, gracias! !Nos casamos en marzo!”, exclamó la jurado. "Están todos invitados", agregó la participante.

Y Espósito cerró: “Sos hermosa, gracias. La vamos a pasar increíble. Te vas a cantar todo. Bienvenida a La Voz Argentina, a mi equipo ¡qué emoción! ¡Te amo!”.