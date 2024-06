Mirtha Legrand le tiró un palito a Juana Viale por su viaje por el Atlántico: "Yo no lo hubiera hecho"

“No, me parece raro, es algo que yo no haría jamás. Pero, bueno, son cosas de Juana que ella es una enloquecida de eso, de la naturaleza y hay que respetarla también, no hace daño a nadie”, opinó Mirtha sobre la actitud de su nieta. Y remarcó: “Estuvo un mes afuera”.

Luego, le consultaron por la situación económica y social del país. “Sí, yo quiero que Argentina vuelva a ser la de antes”, expresó la presentadora preocupada.

Por último, le pidieron a Legrand si podía expresar un mensaje de esperanza y optimismo para el país. "Que seamos optimistas y que miremos la vida de otra manera, que la Argentina está sufriendo y yo no quiero que sufra mi país. Yo también estoy sufriendo", se sinceró.

Denuncia contra Juana Viale: se viralizó un video de un bicho dentro de la comida en su programa

Un usuario de TikTok denunció que en la mesa del programa de Juana Viale sirvieron un plato que tenía un bicho. Todo sucedió mientras Jimena Monteverde contaba que había servido a los invitados del ciclo, cuando desde una toma se ve el insecto en el plato.

La persona que viralizó el video contó que lo estaba viendo en sus redes, cuando notó el bicho caminando en el plato de comida que habían servido, no lo pudo creer y decidió relanzarlo en las redes remarcando el hallazgo.

Se trata de un insecto que camina entre lo servido y que pasó desapercibido para muchos, incluso el invitado que recibió ese plato no se quejó ni comentó nada al respecto públicamente.

“Estaba mirando un reel, acá estaba mostrando los platos de la Mirtha Legrand, no sé qué onda. Y, en uno de los platos aparece un bicho. No, ¡que asco!”, dice el usuario que confundió el ciclo de Juana con el de su abuela.