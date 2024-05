La dolorosa pérdida que golpea de cerca a Mirtha Legrand

La noticia fue confirmada por su pareja y socio desde 1989, Mario Vidal, quien en las redes escribió: "Compartimos la moda, compartimos la vida y supimos siempre disfrutarla a pleno, te despido con nuestra mejor versión, adiós amor de vida".

La prestigiosa firma de alta costura tiene su Maison en calle Peña, en pleno barrio de Recoleta, desde donde Coton y Vidal han dejado una huella indiscutida en el mundo de la moda por más de 30 años. Sus restos descansan en el Cementerio de la Chacarita.

image.png

Mirtha Legrand confesó cómo es su rutina diaria y sorprendió a sus invitados

Días atrás en su programa en El Trece, la conductora Mirtha Legrand reveló cómo es su rutina diaria y descolocó a sus invitados.

“A mí me encanta ir al teatro, me gusta muchísimo. A mí me gusta salir de noche, me encanta, y después ir a comer. Soy nocturna, soy ave nocturna”, contó la diva en medio de su mesaza.

Inmediatamente, Jorgelina Aruzzi sintió mucha curiosidad y le preguntó: “¿Te levantas temprano?”. “¡No, tardísimo! Me acuesto a las cuatro de la mañana”, confesó.

“A esa hora estoy en la cama, leo los diarios a fondo. Veo un poco de televisión, los noticieros y algún libro que estoy leyendo”, detalló la legendaria presentadora.

Y cerró: “A mí me gusta la noche porque nadie me molesta. Es linda la noche. Nadie me molesta. Es lindo el silencio de la noche. Nadie me molesta, nadie me llama por teléfono y estoy tranquila porque casi no hay ruido”.