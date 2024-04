Cachete Sierra descolocó a Mirtha Legrand con un tremendo comentario escatológico

“Lo vamos a blanquear acá, se tira unas flatulencias…”, corrigió Cachete, adaptando su mensaje a la TV mientras Nazarena Vélez le comentaba que “no le gusta a Mirtha eso”. “Bueno, perdón. Siempre es Marta igual, esa es la buena”, llegó a decir Sierra, antes de que la animadora tome la palabra.

“Es horrible, horrible… No sé si no lo voy a cortar eso”, dijo La Chiqui, amenazando con censurar esa escena en la sala de edición. “Sí, cortalo, Mirtha, cortalo. No la pude educar para eso, Mirtha, perdón. Por eso no la traje”, concluyó Cachete.

Nazarena Vélez recordó el doloroso momento que atravesó tras la muerte de Fabián Rodríguez

Nazarena Vélez estuvo este domingo en Almorzando con Juana (El Trece), que momentáneamente lo está conduciendo Mirtha Legrand, y recordó el doloroso momento que atravesó con la muerte de su pareja Fabián Rodríguez en 2014.

“Vos, ¿estás feliz?”, le consultó la legendaria presentadora a la panelista de LAM (América TV). “Con la vida, estoy feliz. Estoy feliz conmigo. Me encontré, me dejé de lastimar. Me empecé a querer”, reveló.

“En un momento, me tuve mucha compasión por lo que me pasó y sentía mucha pena por mí. Salí de ese lugar, porque era un lugar muy negro”, agregó sobre el calvario que vivió tras el suicidio de su exmarido.

Acto seguido, la mamá de Barbie Vélez detalló: “Yo, después del fallecimiento de Fabián, como venía con lo de mi hermana Jazmín, estuve cuatro o cinco años en un lugar muy oscuro, que lastimaba mucho a mis hijos”.

“Barbie era infeliz. Se preocupaba, no quería salir. Eran muy chicos”, remarcó Nazarena. Ahí, la conductora quiso saber si ella había tomado pastillas para adelgazar, a lo que respondió: "Sí, me hizo muy mal".

“Por eso te digo que, ahora, estoy bien. Me empecé a querer, a aceptar. Y, después de verme con mucha compasión, empecé a mirar el otro lado. Yo tengo tres hijos increíbles, sanos, hermosos, que me aman, una carrera, que trabajo hace 36 años, ininterrumpidamente. Tengo una vida bien”, reflexionó la artista.