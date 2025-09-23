Mónica Farro se levantó y encaró a Yanina Latorre tras la polémica del pelo en LAM: "Mal chiste"

"Que me digan pelo sucio no me importa porque es banal. Burla y humillación, ¿qué son los ademanes que hiciste?", le preguntó la uruguaya.

Y Yanina Latorre asumió su error: "Es un mal chiste que hice, soy conchu... que a mí misma me digo esos chistes, pero no es humillarte, me hago cargo de lo que hice. Por la buena onda que tuvimos siempre, no te quise humillar realmente, no fue mi intención, fue un mal chiste".

"Yo lo sentí como una humillación", dijo Mónica Farro. Y su compañera le reiteró: "No lo quise hacer, de verdad. Fue un mal chiste, no te quise agredir".

Luego de eso, Mónica Farro se levantó sorpresivamente de su silla y se acercó directamente a Yanina, lo que motivó su cara de preocupación: "¿Qué pasó?", exclamó sin saber lo que iba a hacer la vedette. Y esa acción fue para abrazarla y dar por terminada la pelea: "A vos te quiero", le dijo Yanina a Mónica.

Qué dijo Mónica Farro tras el polémico comentario de Yanina Latorre sobre su pelo

"La verdad que quiero creer que fue un chiste de muy mal gusto, no entendí por qué lo dijo. Me parece que una señora grande como Yanina no está en edad para hacer ese tipo de chistes y menos a una compañera", explicó Mónica Farro en diálogo con PrimiciasYa tras el escándalo al aire en LAM con Yanina Latorre.

"Sí podes discrepar conmigo de lo que hablo pero ya decir que tengo olor y salir de la nada con una pelotud.. tan grande me pareció sumamente desubicado. En el momento le mostré mi enojo. Más que enojo es sorpresa porque decís: ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a esta mina? ¿Qué está diciendo? De la nada salió con una huevada que no tenía ningún sentido", agregó la uruguaya.

Y comentó qué la enojo tanto de lo expuesto por su compañera: "Me parece que no está bien agradir a una persona diciendo esas cosas, en todo caso, como yo sé que soy una mujer muy limpia, creo que reaccioné mostrándole mi enojo y nada más. No me va a apagar la luz o sacar las ganas que tengo de estar en el programa y la felicidad de estar ahí. Espero que haya sido solo un exabrupto, que no se dio cuenta de lo que hizo, y hasta ahí quedó".

"Si vuelve a suceder bueno, le pararé el carro de otra forma, pero me pareció una desubicación demasiado grande. Si le hubiera contestado como Mónica fuera de un estudio de televisión hubiera sido muy ordinaria y no me voy a rebajar a ese nivel", cerró firme Mónica Farro.