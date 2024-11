Mónica Farro expuso detalles de su estado de salud: "Tengo que hacer tratamiento con..."

Farro vinculó esta afección a su ciclo menstrual. "Creo que fue porque en septiembre me indispuse dos veces y perdí mucha sangre", agregó.

La ex vedette aclaró que "todo está bajo control". "Me hice estudios de rutina. Una mamografía y una ecografía. Apareció un quiste de cinco centímetros, pero no es para preocuparse. Está todo está bajo control", precisó.

Al finalizar, Farro adelantó que en el verano hará temporada en Buenos Aires. "Me quedo en Buenos Aires. Voy a hacer temporada en La Casona, con una obra nueva de Aldo Funes", cerró.

Según trascendió, Mónica Farro está pasando por un grave cuadro clínico, que pone en jaque su futuro profesional y la obliga a tener que poner un stop para recuperarse al 100 por ciento.

El periodista Fede Flowers contó que se comunicó con la actriz uruguaya, quien la confirmó cuál es el diagnóstico que le dieron.

“Viene pasando unos malos ratos en este últimos tiempos porque son momentos complicados, está cursando una enfermedad, la verdad que está con una anemia crónica que la trae a mal llevar”, expresó el panelista en Gossip.

“Me dice que está en un tratamiento de acá a dos meses, me dice que se siente débil, que se siente muy cansada. Me dice que está con una batería de estudios ahora, ecografía, extracción, mamografía y en esa batería de estudios le dio que la anemia es bastante crónica”, agregó.

Al finalizar, Flowers indicó que Mónica tiene que reponerse para poder afrontar sus compromisos profesionales. “No lo sé, habría que ver. Lo que me dice es que está pasada de B12 porque ella consume atún, sabemos que se cuida mucho, que es una chica fitness, son momentos de cuidarse mucho porque en realidad está cerrando un contrato acá en el verano en Buenos Aires”, cerró.