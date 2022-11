Moria Casán activó su lengua karateka y nuevamente fue por Georgina Barbarossa: "Me dan ganas de..."

Cuando Cora de Barbieri le preguntó sobre su histórico conflicto con Georgina Barbarossa, sin nombrarla, la one hizo una especie de acting y pidió que no le hablen de eso porque "me dan ganas de vomitar"

Sobre su distanciamiento con Susana Giménez, aseguró que "estuvo un rato en mi historia, pero no tiene nada que ver conmigo, ella no es mi "style", es mi pasado".

Al ser consultada por la intimidad con su pareja, Pato Galmarini, aseguró que "la previa con Galma es de mucha lectura, yo duermo sentada porque lo horizontal me da ataúd pero con él tenemos horizontalidad", confesó entre risas, y adelantó que el 11 de enero vuelve Brujas con su elenco original, lo cual calificó como "un suceso".

Moria Casán debutó como conductora de LPA ¡y mostró su primer chape con Pato Galmarini!

Desde este lunes y hasta hasta el martes 30 de noviembre, Moria Casán será la conductora de LPA (América TV), mientras Flor Peña disfruta de su Luna de miel con Ramiro Ponce de León, su flamante esposo.

Para empezar su primer programa con todo, la one recibió a su esposo, Pato Galmarini, y juntos recordaron cómo fueron sus primeros pasos juntos, e incluso la conductora mostró el video de su primer chape juntos, ¡a comienzos de los años 90!

Es que el cuñado de Sergio Massa estuvo de invitado en el recordado programa "A la cama con Moria" , y allí tuvieron su primer flechazo. "Él estaba bien lanzado, me chapó bien", recordó la actriz.

Él, por su parte, reveló que "ahí no me dio bola, yo estaba casado pero no se podía. Me quise separar esa noche", dijo entre risas al recordar su paso por el legendario ciclo de la diva que llevaba políticos "a su cama". "Cuando nos reencontramos, él me contó que estuvo en el programa, ¡y yo no me acordaba!", completó Moria.