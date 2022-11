Moria Casán debutó como conductora de LPA ¡y mostró su primer chape con Pato Galmarini!

Es que el cuñado de Sergio Massa estuvo de invitado en el recordado programa "A la cama con Moria" , y allí tuvieron su primer flechazo. "Él estaba bien lanzado, me chapó bien", recordó la actriz.

Él, por su parte, reveló que "ahí no me dio bola, yo estaba casado pero no se podía. Me quise separar esa noche", dijo entre risas al recordar su paso por el legendario ciclo de la diva que llevaba políticos "a su cama". "Cuando nos reencontramos, él me contó que estuvo en el programa, ¡y yo no me acordaba!", completó Moria.

La desopilante definición de Moria Casán cuando le preguntaron por Wanda Nara y L-Gante: "Parecen mortadela con.."

En su paso por la alfombra roja de Los Personajes del Año de la revista Gente, Moría Casán fue abordada por la prensa y, fiel a su estilo, habló de la biblia y el calefón según le fueron consultando. Así, al momento de dar su opinión sobre los recientes rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante, puso en acción su lengua karateka con una definición que no tiene desperdicio.

Consultada sobre el tema por el cronista de A la tarde (América TV), Moria Casán lanzó entre risas: "¡Me parece mortadela con fiambrín, más grasa no se puede!", para referirse a la mediática y el referente de la cumbia 420.

Y en tren de ampliar su metáfora gastronómica para dar su parecer sobre el affaire de Wanda Nara con L-Gante, que habría existido durante la última estadía de la rubia en Argentina, la One agregó: "No me lo creo, Wanda es divina y él también, pero no hay química", echando un manto de piedad.

En tanto, la diva recordó la visita del cantante a Moria es Moria (El Nueve), a donde fue con Tamara Báez y Jamaica. "Él es divino, y su mujer también, muy monísima. Ese día le dio de tomar la teta a la beba", confió.