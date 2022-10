Helena, la nieta de Moria Casán, cumplió 14 años y se filtraron imágenes de la celebración

image.png

En las imágenes se ven algunos inflables, Moria - que siempre estuvo acompañada de su pareja Pato Galmarini- posando con todos y el momento de la torta en la que la adolescente sopló las velitas, pidió sus tres deseos y luego rompió la torta que era sorpresa llena de dulces. Algo que llamó mucho la atención fue Sofía que lució un cambio de look radical: pelo corto y teñido de anaranjado.

"Festejando los 14 de mi adorada Helena Tuñón con todos nuestros amiguitos y amiguites!!! Thanks a todes!!!", escribió La one al pie del video donde se ve parte del festejo en el que se vio que no faltó nada y pasaron una tarde increíble.

La aclaración de Gladys Florimonte sobre sus fuertes dichos contra Moria Casán: "No me gusta..."

En la noche del viernes, la obra encabezada por Nito Artaza, Cobra K, inició una segunda etapa sobre las tablas del Teatro Premier y Gladys Florimonte se llevó todos los aplausos por su labor humorística.

Además del capocómico y la actriz, conforman el elenco de Cobra K Recargado Vicky Xipolitakis, Claudia Ciardone, Adriana Chaumont, Flor Jhazz, Marcelo Toscano, Eduardo Perilli y Melody Toscano.

Y dentro de los muchos personajes que suele interpretar la cómica, no podía faltar el de Zulma que es el más celebrado por los espectadores.

Así, en plena rutina en medio del reestreno de la revista teatral, Gladys Florimonte sorprendió con un monólogo contra Moria Casán: "¿Vos te acordás lo que me dijo Moria esa noche? Vos sabés mami que yo te adoro, pero no te coincide el torso con las piernas..." deslizó en el comienzo de uno de sus chistes, para rematar disparando "Como si a ella le coincidiera la cara con el cuerpo...".

Luego continuó hablando de la actual pareja con Fernando Galmarini en su rutina humorística y deslizó: "Está chocha, parece una pendeja de 15 años viste... está divina. Sabés cómo le dicen a Moria ahora? Paladini, ¡el último fiambre que camina!".

El video que circuló con ese fragmenteo de la rutina de Gladys causó revuelo en las redes y se especuló con que la humorista estaría peleada con la diva.