Murió Claudio Da Passano, actor de Argentina, 1985

"Con gran dolor despedimos al actor Claudio Da Passano, afiliado a nuestro sindicato desde 1985. Llevó adelante una amplia y destacada labor en teatro, cine y TV. Nuestras condolencias a su compañera, la actriz Malena Figó, familiares y amistades, abrazándolos en este duro momento", escribieron desde la cuenta oficial de la Asociación Argentina de Actores a través de un tuit.

Por el momento no hay más información sobre la causa ni las circunstancias en que murió el intérprete.

Claudio Da Passano era el hijo de la actriz María Rosa Gallo y el actor Camilo Da Passano y hermano de la actriz Alejandra Da Passano. Se formó con Alejandra Boero, José Bove, Rubens Correa, Agustín Alezzo, María Esther Fernández y Joy Morris. Uno de sus primeros trabajos artísticos fue cuando era un pequeño niño, junto a su madre, en la ficción televisiva Dos en la ciudad. En 1983 debutó en el Teatro Nacional Cervantes

Fue uno de los fundadores del emblemático grupo La Banda de la Risa. Su importante paso por la escena teatral incluye títulos como Terrenal, Toc Toc, Hamlet, El himno, Memorias del infierno, Pingüinos, Un enemigo del pueblo, Los hijos se han dormido, Los Faustos, El río en mí, El Martín Fierro, Sinvergüenzas, El retrato del pibe, entre otras.

En cine, trabajó en Argentina, 1985, Yo nena, yo princesa, Chechechela, una chica de barrio, ¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar?, Cuando la miro, Luces azules, Gauchito Gil, Papá se volvió loco, El Martín Fierro, la película, Barrefondo, Delito de corrupción, Abierto día y noche.

En televisión y plataformas, formó parte de los ciclos El Tigre Verón, Limbo, El jardín de bronce, Chiquititas, Los secretos de papá, Poliladron, Alta Comedia, Amor prohibido”, Requetepillos, Cyber Six, entre otros.

Claudio Da Passano

Argentina, 1985 fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. El filme dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani será parte de la máxima ceremonia de la industria del cine.

La ceremonia organizada por la Academia de Cine de Hollywood va a realizarse domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Argentina, 1985 debió competir con más de setenta películas de todo el mundo por una nominación como Mejor Película Extranjera en los premios Oscar.

Entre las películas que quedaron nominadas a mejor film figuran Sin novedad en el frente, The Banshees of Inisherin, Elvis, Avatar: The Way of Water, Todo en todas partes al mismo tiempo, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness y Ellas hablan.

Si Argentina, 1985 se llega a imponer en su categoría, se llevaría un premio por tercera vez. Sus predecesoras fueron La historia oficial y El secreto de sus ojos.