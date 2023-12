Murió Ian D'Angelo, el exparticipante de El gran premio de la cocina, a los 24 años

Ian D'angelo 2.jpg

También Natacha detalló que el lunes al no poder comunicarse con D'Angelo fueron con un amigo hasta su casa y, al no dar con él, entraron al domicilio por el techo donde lo encontraron tendido en su cama, sin vida.

Por otro lado, aseguró que el joven eran "supersano". "Apenas tomaba alcohol, solo fumaba cigarrillo, y siempre fue sano, se cuidaba con la comida, ni siquiera tomaba gaseosas”, dijo Natacha.

La policía científica, explicó la amiga de D'Angelo, reveló que la muerte de Ian se produjo por un infarto que habría ocurrido el sábado por la madrugada. “Yo estoy destrozada. No puedo más. No pude ni dormir anoche. Él era una persona demasiado buena, no se merecía esto. Él era luz pura, era una persona que no tenía maldad en su interior”, expresó Natacha muy angustiada.

