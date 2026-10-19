Antonio Orozco, una de las voces más reconocidas de la música en español, regresará a la Argentina

El público podrá reencontrarse con algunos de los grandes clásicos de su carrera, como “Devuélveme la vida”, “Estoy hecho de pedacitos de ti”, “Mi héroe”, “Llegará” y “Entre sobras y sobras me faltas”, junto con canciones de El tiempo no es oro (2025), su más reciente álbum de estudio. Un repertorio que refleja tanto la identidad musical de Orozco como su evolución artística y personal.

Con más de 1.500.000 discos vendidos y más de 3.000 conciertos realizados en distintos escenarios del mundo, Antonio Orozco ha consolidado una trayectoria marcada por la emoción, la honestidad y una capacidad singular para conectar con su audiencia. Su música combina pop, balada, flamenco y rock, con canciones que abordan el amor, la pérdida, la superación y las experiencias que nos unen.

Su recorrido también incluye importantes reconocimientos, como el Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, una nominación a los Latin GRAMMY® por “Estoy hecho de pedacitos de ti” y una nominación a los Premios Goya por la canción original “Que me busquen por dentro”, compuesta para la película El Cover. A su carrera musical se suman su participación como coach en La Voz y La Voz Kids, el documental El Método Orozco y la publicación de su primer libro, Inevitablemente yo.

El próximo 17 de marzo, el Teatro Ópera será el escenario de un encuentro donde la música, los recuerdos y las emociones volverán a ser protagonistas.