Arcángel causa furor y agrega una nueva fecha en Buenos Aires

Previo al lanzamiento de su nuevo álbum Arcángel realizó un viaje de 18 días por las Siete Maravillas del Mundo con familia y amigos, viaje que quedó registrado en su canal Youtube y que compartió con su público. "La 8va Maravilla" habla de esta travesía como uno de los momentos más especiales que le tocó vivir, conectando con la historia, la energía y la trascendencia de cada lugar que visitó inspirándolo en lo personal y artístico. Luego de momentos difíciles que ha tenido que vivir por temas de salud, y del aprendizaje de estás décadas de intensa carrera la importancia que Austin le da hoy a sus afectos y a valores inquebrantables de humanidad se dejan ver en cada una de sus acciones y en su obra musical.

Así, “La 8va Maravilla”, su último álbum rinde homenaje a su pasado, presente y futuro, con la presencia de Ricky Martin, Daddy Yankee, Beéle, Grupo Firme, Sech, Kapo y su propio hijo en grandes colaboraciones.

Capaz de navegar por los géneros musicales libre y majestuosamente, los rótulos nunca estuvieron a su altura. Pionero del trap en español, rapero por excelencia y parte de una camada de fundadores del reggaetón que marcó una era, Arcángel puede ir siempre más allá, volviendo a las raíces, melodías y ritmos latinos, incursionando en el pop, rock y la electrónica, y siendo leal a su esencia por sobretodo.

Mientras aún está presentando su nuevo material el puertorriqueño ya está pensando y soñando sus próximos trabajos, para seguir haciendo feliz a la gente con su arte, y disfrutar de uno de los talentos más importantes de las últimas décadas.

Arcángel, “La Maravilla”, fue y es referente, abriendo puertas y dando oportunidades a talentos emergentes siempre que pudo, acompañando desde una calidad artística y humana que pocos pueden demostrar. Es un orgullo poder ser contemporáneos a la celebración de este increíble músico latino.

Sin título

LA OCTAVA MARAVILLA WORLD TOUR 2026:

13 de mayo - Sant Jordi Club - Barcelona, España

14 de mayo - Movistar Arena - Madrid, España

30 de julio - Coliseo Rumiñahui - Quito, Ecuador

1 de agosto - Coliseo Voltaire - Guayaquil, Ecuador

13 de agosto - Palacio de los Deportes - Ciudad de México, México

18 de agosto - Auditorio GNP - Puebla, México

20 de agosto - Foro GNP - Mérida, México

22 de agosto - Auditorio Josefa - Querétaro, México

23 de agosto - Auditorio Telmex - Guadalajara, México

28 de agosto - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO

30 de agosto - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina NUEVA FECHA

31 de agosto - Movistar Arena - Santiago, Chile

5 de septiembre - Estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

11 de septiembre - Teatro al Aire Libre - La Paz, Bolivia

12 de septiembre - Estadio San Marcos - Lima, Perú

17 de septiembre - Estadio Chochi Sosa - Tegucigalpa, Honduras

19 de septiembre - Explanada 5 - Ciudad de Guatemala, Guatemala

24 de septiembre - CC Amador - Ciudad de Panamá, Panamá

26 de septiembre - Parque Viva - San José, Costa Rica