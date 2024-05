Así fue la primera noche cuartetera de La K´onga en Movistar Arena

Con invitados de lujo como Luciano Pereyra, Emanero, Robleis, MYA, entre otros, el repertorio de La K’onga incluyó varios de sus temas clásicos, como “Te perdiste mi amor” o “La cabaña”, esos que marcaron una época, como algunas canciones más actuales que ya se han convertido en himnos del cuarteto actual. Los fans pudieron cantar a viva voz, canciones como “Te mentiría”, “Ya me enteré”, “Adicto”, “Ya no más” y emocionarse al ritmo de “Ya no vuelvas” o “Universo paralelo”.

La noche del lunes en el Movistar Arena fue una una primera muestra de lo que se trae entre manos La K’onga en esta celebración que llega en su aniversario 21 juntos, con ganas de ir por mucho más; y sirve también para verlos en acción antes de que emprendan su viaje a Europa, donde tienen programadas actuaciones en Irlanda, Portugal y en varias ciudades de España, incluyendo Barcelona, Murcia, Valencia, Málaga, Sevilla, Santiago de Compostela, Tenerife, Madrid y Bilbao.

La K’onga demostró una vez más por qué son los reyes indiscutibles del ritmo cordobés, dejando a su paso una estela de alegría y emoción entre todos los que tuvieron el privilegio de ser testigos de su espectáculo y dejando a todos los que aún están por verlos con un entusiasmo inigualable.

