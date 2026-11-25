Attaque 77, la banda más importante del punk rock argentino, celebrará cuatro décadas de historia con un show en el Movistar Arena de Buenos Aires el viernes 23 de abril.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La banda de punk rock Attaque 77 confirmó su gran presentación para el 2027 por sus 40 años de trayectoria con una propuesta inédita para sus fanáticos.
Attaque 77, la banda más importante del punk rock argentino, celebrará cuatro décadas de historia con un show en el Movistar Arena de Buenos Aires el viernes 23 de abril.
A cuatro décadas de su nacimiento, Attaque 77 confirma su regreso a los escenarios. Con Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco, la banda se presentará el viernes 23 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.
La banda presenta una propuesta inédita: un único valor de 77 mil pesos de entrada para todos los sectores del estadio, las cuales estarán a la venta de manera exclusiva para clientes BBVA a partir del martes 1 de diciembre a 13 horas y la venta general se inicia el miércoles 2 a la misma hora a través del sitio oficial del estadio.
Hace pocos días se anunció la participación de Attaque 77 en la grilla del prestigioso Festival Vive Latino que se realizará en marzo de 2027 en la ciudad de México, uno de los escenarios más importantes de la música iberoamericana y un país con el que mantienen un vínculo histórico con su público.
Con ambos conciertos celebrarán 40 años de trayectoria, en los que trascendió el punk para convertirse en una banda de canciones que marcaron a varias generaciones.
Desde “El Cielo Puede Esperar “ (1990), el disco que llevó a “Hacelo por mí” a lo más alto de los rankings, hasta “Ángeles Caídos”, “Amén!” y “Antihumano”, con himnos como “Arrancacorazones”, “Espadas y Serpientes”, “No me arrepiento de este amor”, “Western” y “Beatle”, entre otros.
Con discos de oro y platino, y giras por toda Latinoamérica, Estados Unidos y España, la banda supo mantener su identidad: la crudeza del punk con melodía, barrio y compromiso.
Este aniversario encuentra a Attaque 77 en pleno presente. Tras el lanzamiento de Sesiones Pandémicas y Triángulo de Fuerza (2019), su último álbum de estudio, el grupo vuelve a encender sus equipos para repasar una historia que sigue más vigente que nunca.
No se trata de una retrospectiva. 40 años después, canciones como: “Donde las águilas se atreven” o “El cielo puede esperar” siguen hablando del mismo lugar, con la misma urgencia con la que fueron escritas. Hoy se preparan para escribir un nuevo capítulo en su historia.
Formada en 1987 en Buenos Aires, Attaque 77 es una de las bandas más influyentes y convocantes del rock en español. Con más de una quincena de discos editados y giras por América y Europa, el grupo logró trascender las fronteras del punk rock para convertirse en un referente indiscutido de la cultura popular argentina y latinoamericana.