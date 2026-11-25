Con ambos conciertos celebrarán 40 años de trayectoria, en los que trascendió el punk para convertirse en una banda de canciones que marcaron a varias generaciones.

Desde “El Cielo Puede Esperar “ (1990), el disco que llevó a “Hacelo por mí” a lo más alto de los rankings, hasta “Ángeles Caídos”, “Amén!” y “Antihumano”, con himnos como “Arrancacorazones”, “Espadas y Serpientes”, “No me arrepiento de este amor”, “Western” y “Beatle”, entre otros.

Con discos de oro y platino, y giras por toda Latinoamérica, Estados Unidos y España, la banda supo mantener su identidad: la crudeza del punk con melodía, barrio y compromiso.

Este aniversario encuentra a Attaque 77 en pleno presente. Tras el lanzamiento de Sesiones Pandémicas y Triángulo de Fuerza (2019), su último álbum de estudio, el grupo vuelve a encender sus equipos para repasar una historia que sigue más vigente que nunca.

No se trata de una retrospectiva. 40 años después, canciones como: “Donde las águilas se atreven” o “El cielo puede esperar” siguen hablando del mismo lugar, con la misma urgencia con la que fueron escritas. Hoy se preparan para escribir un nuevo capítulo en su historia.

Formada en 1987 en Buenos Aires, Attaque 77 es una de las bandas más influyentes y convocantes del rock en español. Con más de una quincena de discos editados y giras por América y Europa, el grupo logró trascender las fronteras del punk rock para convertirse en un referente indiscutido de la cultura popular argentina y latinoamericana.