Coldplay y Manuel Turizo cantaron juntos el éxito mundial "La Bachata"

Los fanáticos colombianos en la audiencia se sorprendieron al ver a la banda tocar el género bachata, pero, en general, se sintieron orgullosos de ver a uno de sus artistas de la nueva generación tocar e influir en tal actuación. Turizo recibió un estruendoso aplauso de aproximadamente 55.000 aficionados.

El viernes por la noche, Coldplay también sorprendió a los fanáticos en su primer show con entradas agotadas en Bogotá, al tocar su propia versión del éxito mundial 'La Canción' de JBalvin y Bad Bunny. La legendaria agrupación mostró cómo la música latina ha influido en ellos y cómo el género urbano se ha vuelto popular en todo el mundo.

Coldplay’s “Music of the Spheres World Tour” comenzó en marzo del 2022 y se presentó dos noches en Bogotá, Colombia. La gira mundial también ha presentado a otros artistas además de Turizo, como Camila Cabello, H.E.R, Mariah the Scientist, Bea Miller y muchos más artistas jóvenes que están surgiendo en la escena musical.

A sus 22 años, Turizo sigue demostrando con acciones que su música no tiene límites ni barreras idiomáticas y que su sonido no pertenece a un solo género musical.