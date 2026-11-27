A estos logros se suma el sold out de su próxima presentación en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, el 19 de febrero de 2027, así como su participación confirmada en Cosquín Rock y Lollapalooza Argentina 2027.
El sencillo está acompañado por un videoclip dirigido por la destacada realizadora chilena Cami Grandi.
Con “Mejor de Lejos”, Daniela Spalla continúa construyendo una nueva etapa artística en la que el pop contemporáneo se encuentra con sus raíces argentinas, dando forma a una propuesta cada vez más personal y expansiva.