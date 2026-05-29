Dante Spinetta en el teatro Ópera: cuándo será el show

“Día 3”, el nuevo álbum de Dante Spinetta, constituye el fiel reflejo de la identidad de un artista inabarcable en términos de etiquetas. Como un creador que transita la búsqueda constante, Dante nunca plantó bandera en ningún lago que lo encasille, y así lo refleja este nuevo trabajo que para las agujas del reloj para mostrar un sonido atemporal que hoy saldrá de gira por Argentina, la cual ya tiene fechas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, y agrega 2 nuevas localidades en las ciudades de San Isidro y La Plata. Ya con un Niceto Club agotado, Dante se dispone a culminar esta primera etapa a lo grande, en el icónico Teatro Ópera, el 30 de octubre.