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Dante Spinetta en el teatro Ópera: cuándo será el show

El esperado regreso de Dante a los escenarios continúa sumando fechas. Tras agotar su show en Niceto, el mega artista argentino confirma la presentación de "Día 3" en el histórico teatro de Calle Corrientes.

29 may 2026, 12:00
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“Día 3”, el nuevo álbum de Dante Spinetta, constituye el fiel reflejo de la identidad de un artista inabarcable en términos de etiquetas. Como un creador que transita la búsqueda constante, Dante nunca plantó bandera en ningún lago que lo encasille, y así lo refleja este nuevo trabajo que para las agujas del reloj para mostrar un sonido atemporal que hoy saldrá de gira por Argentina, la cual ya tiene fechas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, y agrega 2 nuevas localidades en las ciudades de San Isidro y La Plata. Ya con un Niceto Club agotado, Dante se dispone a culminar esta primera etapa a lo grande, en el icónico Teatro Ópera, el 30 de octubre.

Tras el éxito arrollador de Mesa Dulce, ganador de un Latin Grammy, en este esperadísimo regreso de Dante a los escenarios argentinos, el público que quedó expectante luego del show en Niceto podrá experimentar en directo, el viaje sonoro que significa esta nueva ambición artística del compositor y productor argentino, que forma parte de la trilogía que componen Puñal, Mesa Dulce y Día 3. Con una banda de músicos virtuosos que lo acompaña hace tiempo, Axel Introini en teclados, Pablo González en batería, Matías Rada en guitarra y Matías Mendez en bajo, el rey del funk, que rompe barreras con este nuevo trabajo, presentará “Día 3” con la fuerza de un trabajo discográfico que lo representa y lo afirma como un precursor en la mezcla de estilos en la música latinoamericana.

“Pensando en ella”, “Maldito frenesí”, “Me quedo acá”, “El reset” serán algunos de los temas que podrán escucharse en vivo por primera vez en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con una gira nacional e internacional que promete ser histórica.

“Día 3” consolida a Dante como un arquitecto del sonido moderno, fusionando arreglos de cuerdas con la frescura de la producción actual. "Día 3" no es solo una continuación de su legado, sino un salto hacia adelante en la música latinoamericana.

A cuatro años del estreno de Mesa dulce, el álbum que lo coronó con el primer Latin Grammy en su recorrido como solista, y con la explosiva colaboración de Juanse en “Me quedo acá”, el artista con más de 30 años de trayectoria presenta por primera vez en su país el trabajo que completa la trilogía comenzada con Puñal en 2017 y seguida por Mesa Dulce en 2022.

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