 Furor por The Weeknd en Argentina: arrasan los tickets para el show del artista 

La inminente visita de The Weeknd al país, el próximo 18 de octubre en el Estadio River Plate, promete ser el show más impactante del país en este año que se viene repleto de opciones de entretenimiento. En su gira mundial de doble presentación para After Hours (2020) y Dawn FM (2022) el artista canadiense desembarca con una apuesta inigualable que toma elementos de las artes escénicas para mostrarnos a The Weeknd como nunca antes lo vimos. El ícono pop desembarca en Argentina con una puesta en escena que viene a deslumbrar a sus fans, y eleva la vara de todos los shows que se hayan disfrutado antes en el país.