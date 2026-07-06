Jack Johnson vuelve a la Argentina con el SURFILMUSIC Tour 2027

La película también recupera material inédito de sus emblemáticas producciones de surf Thicker Than Water (1999) y The September Sessions (2000), además de archivos personales que muestran cómo esas experiencias inspiraron gran parte de su obra musical.

Durante el concierto, Jack Johnson estará acompañado por los músicos que lo acompañan desde hace años: Adam Topol, Merlo Podlewski y Zach Gill.

El repertorio recorrerá toda su carrera e incluirá algunos de sus mayores éxitos, como “Better Together”, “Flake”, “Inaudible Melodies”, “Taylor” y “Sitting, Waiting, Wishing”, canciones que marcaron a toda una generación y consolidaron su inconfundible estilo.

Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, Jack Johnson construyó una trayectoria que trasciende la música.

A través de su sello Brushfire Records, sus giras sustentables y organizaciones como la Kkua Hawaii Foundation y la Johnson Ohana Foundation, el artista impulsa proyectos vinculados con la educación ambiental, el arte y la preservación de la naturaleza.

Desde 2001, junto con su esposa Kim Johnson, ha contribuido con más de 40 millones de dólares a diferentes causas benéficas, consolidando un perfil artístico profundamente ligado al compromiso social y ambiental.