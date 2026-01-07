Los Ángeles Azules suman una segunda fecha en Buenos Aires: cuándo será

Las entradas para la segunda noche en Buenos Aires estarán disponibles desde el día viernes 9 de enero a las 13hs a través de Movistararena.com.ar. Con todos los medios de pago y disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito.

Protagonistas del fenómeno global de la cumbia romántica, con millones de seguidores de distintas generaciones y un legado artístico imponente que quedará para la posteridad, la agrupación de los hermanos Mejía sigue marcando el ritmo de la escena en esta nueva y extensa gira.

Dueños de un cancionero de éxitos que siguen generando la fiesta, el baile y el encuentro por donde pasan, Los Ángeles Azules traerán al país un show renovado e impactante para volver a deleitarnos con estos icónicos músicos.