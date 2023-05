Este primer material nos adelanta su nueva faceta pop que está construyendo para su nuevo álbum, con un sonido contundente cargado de guitarras y actitud. En primera persona, Malena nos explica el concepto de este último lanzamiento: “Fuiste parece que le está hablando a alguien más, pero en realidad me estoy hablando a mi. La escribí pensando en todas las cosas que podría llegar a decirme alguien que me quiso y de donde yo me fui. Creo que soy yo hablándome a mí de muchas de las dificultades que puedo tener para abrirme y vincularme”.