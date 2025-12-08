A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
NOVEDAD MUSICAL

Martín Savi culmina un 2025 triunfal en España y anuncia la presentación de su video Fever

El tenor argentino, con 21 años y una trayectoria meteórica, deslumbró en la Región de Murcia con dos recitales históricos que lo consolidan como “una voz universal”.

8 dic 2025, 08:00
Sin título
Sin título

Una Carrera Fructífera a los 21 Años. Martín Savi, nacido en Buenos Aires, demostró su vocación desde muy pequeño. Se formó en la Academia de Valeria Lynch y en el prestigioso Coro de Niños del Teatro Colón. Hoy en día, continúa su formación en el Instituto Superior del Teatro Colón, estudiando canto, piano e idiomas, y puede cantar en ocho lenguas diferentes.

A pesar de su juventud, su breve carrera está marcada por logros internacionales:

Leé también

Dolor absoluto en el mundo del rock por la muerte de Puni Corvalán

dolor absoluto en el mundo del rock por la muerte de puni corvalan

Voz en el Vaticano: Fue invitado a cantar ante el Papa Francisco, actuando en la Capilla Sixtina e interpretando "Santa Lucía" y el "Ave María" a capela.

Luna Park y Leyendas: Compartió escenario con leyendas de la música, siendo invitado por Julio Iglesias a cantar “Caruso” en el Luna Park en 2016. También fue telonero de figuras como José Carreras e Il Divo.

Triunfo y Deportes: Ganó el Festival de San Remo Junior en 2019 y su voz resonó en el Estadio Olímpico de Roma durante el Partido Mundial por la Paz, donde además conoció a Diego Maradona, con quien cantó “Sólo le pido a Dios”.

Proyectos Actuales: Actualmente, Savi se encuentra en plena producción de su primer álbum, titulado Música Intercontinental, y sigue atrayendo la atención de grandes productores americanos.

Embed

Regreso a Buenos Aires para un Brindis Especial

Para coronar este año de éxitos internacionales, Martín Savi regresará a Buenos Aires y presentará oficialmente su último trabajo audiovisual, el videoclip “FEVER”, ofreciendo un adelanto de los nuevos caminos que explorará su "voz universal" en 2026.

Embed - MARTÍN SAVI - CON TE PARTIRÓ

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto