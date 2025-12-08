Martín Savi culmina un 2025 triunfal en España y anuncia la presentación de su video Fever

Triunfo y Deportes: Ganó el Festival de San Remo Junior en 2019 y su voz resonó en el Estadio Olímpico de Roma durante el Partido Mundial por la Paz, donde además conoció a Diego Maradona, con quien cantó “Sólo le pido a Dios”.

Proyectos Actuales: Actualmente, Savi se encuentra en plena producción de su primer álbum, titulado Música Intercontinental, y sigue atrayendo la atención de grandes productores americanos.

Regreso a Buenos Aires para un Brindis Especial

Para coronar este año de éxitos internacionales, Martín Savi regresará a Buenos Aires y presentará oficialmente su último trabajo audiovisual, el videoclip “FEVER”, ofreciendo un adelanto de los nuevos caminos que explorará su "voz universal" en 2026.