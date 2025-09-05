MILO J anuncia su primer Estadio Vélez: cuándo será

Estos sonidos refuerzan la conexión con las raíces y su propia identidad, al mismo tiempo que se entrelazan con una producción contemporánea, moderna y actual, sin perder la esencia local. El resultado es una fusión que transita entre lo personal y lo colectivo, lo íntimo y lo universal, lo local y lo global.

El camino de Milo es también un viaje de pertenencia. En octubre de 2024 celebró sus 18 años en un Estadio de Morón colmado, con invitados de lujo como Bizarrap, Nicki Nicole, YSY A y Nito Mestre. Poco después, su álbum 166 debutó en el puesto #6 del Top Albums Global, acumulando más de 300 millones de reproducciones en Spotify.

En junio de 2025, la respuesta de su público volvió a ser inmediata: tras el anuncio de su reencuentro en Buenos Aires, Milo agotó en tiempo récord cuatro funciones en el Movistar Arena —los días 4, 5, 16 y 17—, reuniendo a más de 50.000 personas en lo que fue la despedida oficial de 166 y la presentación de 166 (Deluxe) Retirada.

Ese mismo año extendió su fenómeno a nivel internacional: giró por Europa y Latinoamérica con entradas agotadas en Barcelona, Madrid, Lima, Bogotá, Santiago de Chile y Montevideo, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de su generación.