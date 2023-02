Pabllo Vittar, la artista y drag queen ícono de Brasil confirma show en Argentina 

Cómo definir a Pabllo Vittar más que acudiendo a la categoría de ícono. La galardonada cantautora y drag queen brasileña es una fuerza global imparable, no sólo en lo musical sino también como líder positiva de múltiples causas (fue nombrada una líder de las próximas generaciones por la revista Times en 2019 junto a Stormzy, Greta Thunberg, y Rosalía). Sus canciones se convierten en verdaderos himnos pop y suenan en las pistas y fiestas de todo el mundo, ya sea como solista o en sus numerosas colaboraciones. Luego de su inolvidable show en el marco de Lollapalooza 2022, la artista anuncia un show individual para el 20 de mayo en el C Complejo Art Media Las entradas saldrán a la venta el jueves 2 de marzo a partir de las 10 am. La única plataforma oficial de ventas es AllAccess.com.ar.