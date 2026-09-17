Rave3000 cierra el año reuniendo lo mejor de la cultura alternativa

La programación no estará centrada únicamente en los DJs. RAVE3000 también propone una combinación de música en vivo, performance, imagen, moda y cultura de baile.

Entre los shows anunciados se encuentra Arca, además de Misslupe, Marttein y Little Boogie, artistas vinculados a diferentes vertientes de la escena contemporánea.

RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con una duración de 12 horas: de 18 a 6.

Las entradas estarán disponibles desde mañana, jueves 17 de septiembre a través de Passline. También habrá 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y 3 cuotas sin interés vía Mercado Pago con cualquier tarjeta.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio música, performance, imagen, moda y distintas expresiones de la cultura alternativa, con la escena nocturna como eje de una experiencia que se extenderá durante toda la noche.