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Rave3000 cierra el año reuniendo lo mejor de la cultura alternativa

Rave3000 coronará el año con un festival con 12 horas, múltiples escenarios al aire libre donde se reunirán importantes artistas de la escena: hard techno, house, trance y pop.

17 sept 2026, 08:00
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RAVE3000 prepara una nueva edición de su festival para cerrar el año con una jornada de 12 horas que reunirá distintas expresiones de la escena musical y cultural alternativa de Buenos Aires.

El encuentro será el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, desde las 18 hasta las 6 de la mañana, con múltiples escenarios al aire libre y una programación que recorrerá géneros como hard techno, house, trance y pop.

Una programación que cruza géneros

RAVE3000 reunirá artistas internacionales y referentes de la escena local. Entre los nombres anunciados aparecen Cristóbal Pesce B2B Cera Khin, LESSSS, Kessler, Patrick Mason y Carlos Wellington.

La escena underground porteña también tendrá su espacio con DJs, productores y curadores vinculados a distintos proyectos y fiestas, entre ellos THD+N de Vértigo, Schwarzman de Be Techno, Clipper de Kaos y Korrosiv de DURX.

La programación no estará centrada únicamente en los DJs. RAVE3000 también propone una combinación de música en vivo, performance, imagen, moda y cultura de baile.

Entre los shows anunciados se encuentra Arca, además de Misslupe, Marttein y Little Boogie, artistas vinculados a diferentes vertientes de la escena contemporánea.

RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con una duración de 12 horas: de 18 a 6.

Las entradas estarán disponibles desde mañana, jueves 17 de septiembre a través de Passline. También habrá 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y 3 cuotas sin interés vía Mercado Pago con cualquier tarjeta.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio música, performance, imagen, moda y distintas expresiones de la cultura alternativa, con la escena nocturna como eje de una experiencia que se extenderá durante toda la noche.

     

 

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