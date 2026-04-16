Sebastián Yatra arrancó "Entre Tanta Gente Tour" por Latinoamérica

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En un registro completamente distinto, Yatra también invitó a Augusto Alonso Gioia, conocido como “Alonso”, una de las figuras más queridas de TikTok y amigo cercano del artista, con quien ya había compartido escenario anteriormente —incluyendo una aparición en Madrid durante la etapa en España. Alonso se sumó al show para interpretar junto a él “Lo Que Me Pasa Con Vos”, una canción en la que han venido trabajando juntos. El momento se sintió cercano y genuino, reflejando la conexión que ambos han construido a lo largo del tiempo y generando una reacción muy especial por parte del público, en un gesto que resalta el poder de la música como un lenguaje universal.

Además de recorrer los escenarios más importantes del continente, el artista colombiano continúa sumando hitos a su carrera internacional. Recientemente se confirmó que Sebastián Yatra debutará en el prestigioso programa de televisión Austin City Limits el 22 de junio, consolidando su presencia ante audiencias de habla inglesa y reafirmando su estatus como uno de los embajadores más importantes de la música latina. El “Entre Tanta Gente Tour” continuará su recorrido por Latinoamérica con paradas programadas en Chile, Colombia y México.