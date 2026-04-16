Sebastián Yatra arrancó "Entre Tanta Gente Tour" por Latinoamérica

Tras una serie de presentaciones con entradas agotadas en diversas ciudades de España, el cantante y compositor multipremiado Sebastián Yatra ha iniciado oficialmente la etapa latinoamericana de su esperado “Entre Tanta Gente Tour”. La gira comenzó con una ola de energía el 11 de abril en Montevideo, Uruguay, donde miles de fans se reunieron para ser parte de la producción de Yatra, que equilibra a la perfección sus baladas románticas con sus éxitos de alta energía. El impulso creció aún más con su llegada a Argentina el 15 de abril, para una noche definida por la excelencia musical y una profunda conexión emocional.