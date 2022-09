Nadia Epstein fulminó a Jorge Rial y reveló qué pasó mientras trabajaron juntos

La ex hermanita habló sobre la diferencia entre Jorge Rial y Luis Ventura. “Trabajé con los dos y tienen códigos diferentes. Me quedo con Ventura porque él tiene códigos y Jorge no. Eso seguro. Trabajé de panelista de Intrusos varios meses y no tuve una buena experiencia. La verdad es que la pasé bien con el resto de mis compañeros en esa época”.

“Con Jorge Rial, la verdad es que no tuve una buena experiencia. Igual, no lo digo hoy porque está en decadencia a mi parecer. Lo digo ahora porque siempre pensé así de él. Son el agua y el aceite con Ventura”, indicó.

Si bien no quiso explicar a qué se refería, explicó: “No fue una buena experiencia porque pasaron situaciones puntuales. Algún día las contaré, pero yo no la pasé bien trabajando con él”.

Jorge Rial aseguró que no llora la muerte de Carlitos Balá: "Las lágrimas me las reservo"

Jorge Rial aseguró que no llora por la muerte de Carlitos Balá. El periodista aseguró que nunca fue un seguidor del humorista porque prefería ver Titanes en el ring.

El ex Intrusos aclaró su postura además al contar que dejó de llorar la muerte de un famoso luego del fallecimiento de Julio Cortazar. "Nunca lloré la muerte de un famoso. Jamás. Las lágrimas las dejo para llorar a mis seres queridos. No sé, yo lo vivo de esa manera”, dijo.

“Me conmueve más el dolor de la gente, esa cosa de sensación de dolor masivo y popular, que el fallecimiento de esa persona en sí. Quizás sea porque hace mucho que convivo con los famosos y aprendí a poner una distancia", añadió.