Nancy Pazos habló de la tensa discusión con Noe Antonelli y le contestó a Ángel de Brito: "Sangra por la herida"

"Confundir derecho con extorsión es claramente una situación que tiene que ver con falta de conocimiento", argumentó Nancy. Y Noe explotó: "Ah, hoy tengo falta de conocimiento, ayer informaba por TikTok", situación por la que la conductora pidió calma.

Desde su cuenta en la red social X, Ángel de Brito se refirió a este duro enfrentamiento televisivo y cuestionó a quien fue su compañera de programa años atrás.

"¿Por qué será que en los últimos diez años en ningún equipo de trabajo la quiere nadie?", preguntó picante el conductor de LAM, América Tv, apuntando fuerte contra Nancy, con quien mantiene diferencias hace un largo tiempo.

En este contexto, PrimiciasYa se contactó con Nancy Pazos quien se refirió al intercambio de posturas que tuvo con su compañera de programa y le contestó al picante mensaje de Ángel de Brito.

"Está todo bien con Noelia. Son discusiones ideológicas y televisivas", sostuvo la periodista. Y luego se encargó del conductor de LAM: "Ángel aún sangra por la herida porque yo descollaba en LAM. Y él no toleraba que ganara todas las discusiones. Ni que la hiciera ver como una ignorante a su alter ego".

Y añadió sobre el vínculo diario con sus compañeros de trabajo: "Pregúntale a Georgina (Barbarossa) a Florencia Peña a Carmela Bárbaro a Pía Shaw a Luciana Rubinska a Paulo Kablan a Lio Pecoraro y a las maquilladoras y peinadores del canal si no me quieren, a los técnicos etc, etc".

En cuanto a su cruce televisivo con Antonelli, Pazos explicó: "En las últimas dos discusiones donde yo defendía el derecho de los laborantes vs la visión tilinga y libertaria vinieron todos a felicitarme en el corte. Mi problema es con los necios e inseguros no con la gente normal, con el resto del mundo me llevo bien".

"Noelia hizo llorar a Denise Dumas cuando hizo el reemplazo de Florencia. Alguna vez lo escuché al propio Ángel decir que no era ninguna santita. No hay santitos en este gremio, hay más o menos tibios o hipócritas", recordó la periodista.

Y marcó: "La diferencia es que yo no quiero demostrarle al mundo algo que no soy. Con mis virtudes y errores, decir que el derecho a huelga es una extorsión es una canallada. Es mejor pensar que lo dijo por falta de conocimiento del tema que por hdp".

"Una cosa para mí es el show televisivo y otra la vida real. Para mí se apaga la cámara y se terminó la discusión. Hasta con Analía (Franchín) me llevo bien ahora. No somos amigas pero nos respetamos", concluyó Nancy Pazos.

Cómo fue el tenso cruce al aire entre Noe Antonelli y Nancy Pazos

En el programa A la Barbarossa, Telefe, Noe Antonelli y Nancy Pazos se volvieron a sacar chispas al aire mientras se analizaba el paro general que realizaron varios gremios del 30 de octubre.

"No quiero que me contestes vos", le dijo Noe. "Dijiste una barbaridad", observó Pazos. "Según vos", retrucó su compañera.

"Chicas, les pido por favor que no se agredan y que sea con respeto", intervino Georgina Barbarossa. "Nadie defiende en esta mesa cuando Nancy agrede", exclamó Antonelli. "Defendete vos", le dijo Pazos.

"Nancy no tiene respeto diciendo que me falta conocimiento en mi opinión", dejó en claro su malestar Antonelli. "Lo que estoy diciendo es que vos confundís un derecho con una extorsión", le intentó explicar Pazos. "Según vos", volvió a repetir Noe en un clima totalmente tenso.