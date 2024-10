Nancy Pazos ninguneó a Noe Antonelli y tuvieron un fuerte cruce: "Es una opinión de TikTok"

"Tengo una familia que trabaja en la industria textil. Hoy, para fabricar en la industria textil, todo es importado. Entonces, digo, estamos ajustando, por un lado, pero desajustando por otro porque si vos tenés que comprar la tela, los géneros, los hilos, los apliques, y cualquier cosa que compres para la industria textil, lo tenés que comprar afuera", comentó Noelia.

Tras su declaración, Nancy intervino y opinó: "Cuando él habla de que quiere volver a la Argentina de principios del siglo pasado, es una Argentina no industrializada, más allá de que ni las mujeres votaban, pero no importa".

Embed

"Estamos en otro mundo, Nancy. Hoy hay otras profesiones, hay otras cosas para hacer, hay otras salidas laborales, hay otros recursos del país. No sé si Argentina es un buen país para producir ropa. Tal vez, a lo mejor, hay que producir otras cosas. ¿Por qué haces esa cara?", contestó Antonelli.

Ante esto, sin filtro, Pazos aseguró: "Porque, en mi opinión, esa es una opinión de TikTok. Es decir, yo lo que creo, básicamente, es que, en realidad, cuando vos agarrás un país funcionando de determinada manera...".

"¿Tu única manera de discutir es menospreciar al otro? No es de TikTok mi opinión. Te vuelvo a decir, vengo de una familia que trabaja con la industria textil. Desde que nací, me crié entre telas. Si hay algo que no puedes discutir es mi pensamiento respecto a eso", objetó su compañera.

Y siguió: "No digas que el otro tiene una opinión de TikTok. Yo no digo que vos tenés una opinión de TikTok cuando te levantás a la mañana y lees el diario por arriba, porque eso sería menospreciante. No lo hagas".

“Yo opino desde hace treinta años sobre estos temas que conozco. Vos tenés que pensar en un país integral y el trabajo es fundamental", respondió Nancy mientras Georgina trataba de calmar a sus compañeras.

Nancy Pazos

Nancy Pazos explotó contra Analía Franchín por ventilar una pelea feroz con Georgina Barbarossa

Este martes, en los últimos minutos al aire de A la Barbarossa, Analía Franchin se hizo cargo de la conducción y dijo que Georgina Barbarossa había ido tras una pelea feroz con Nancy Pazos.

"Me toca asumir un momento muy incómodo. En el corte hubo una tremenda pelea entre Nancy Pazos y Georgina Barbarossa, así que vamos a tratar de llevar el programa adelante como se pueda. Somos todos profesionales. Geo, acá te bancamos", dijo la periodista.

Enseguida, el revuelo que se desató fue enorme. En diálogo con PrimiciasYa, Alejandra Benevento, jefa de prensa de Georgina, aclaró que la conductora se fue antes porque tenía que llegar a un centro médico para hacerse un estudio.

Embed

Después de escándalo que se generó con la versión que dio Analía, Nancy Pazos y Georgina Barbarassa conversaron al aire en Radio 10.

"No lo puedo creer! Me llamó medio país!", comentó al conductora y exclamó: "La quiero matar! Todo el mundo preguntándome: '¿qué pasó con Nancy?'".

"Analía es una pelot...! Tenemos que ir mañana con un jarrón y tirárselo por la cabeza a Analía Franchin!", sumó, por su parte, Nancy, indignada con su compañera.