Narda Lepes se pronunció en contra de las apps de delivery y estalló la polémica: "Es una estupidez"

Pero eso no fue todo, porque la famosa cocinera también puntualizó en la falta de calidad que se encuentra habitualmente en la comida entregada a través de estas aplicaciones. “No es lo mismo la calidad de algo que viene en una caja de cartón en moto que algo que está en una mesa de un restaurante”, aseguró.

En tanto, Lepes apuntó que la mayoría de estas aplicaciones se basan en la demanda de los consumidores, lo que termina llevando a tomar decisiones erradas de los restós y las marcas en general. “Si todas las decisiones que se toman las toma un pelotudo de marketing sin un input filosofía, está mal”, disparó contundente la chef.

Fue allí cuando el conductor del podcast intervino explicando a la audiencia que la mentada nueva aplicación de entrega rápida se llama Turbo, si bien a menudo no logra cumplir con el tiempo prometido. “No puede ser que sea tan pajera, no me puedo levantar y bajar y comprarme empanadas, alguien que las hace a dos cuadras de mi casa”, concluyó entonces Narda Lepes visiblemente molesta criticando también a los consumidores de las entregas a domicilio.

Narda Lepes reveló su objetivo en la alimentación y generó polémica

Tiempo atrás, la reconocida chef Narda Lepes ya había generado polémica al hablar sobre cómo mejorar la alimentación argentina asegurando que su idea era que los argentinos consuman menos carne, menos harina y menos azúcar, lo que desató una catarata de comentarios en Twitter que la convirtieron en tendencia.

Muchos asociaron estas declaraciones de Lepes con el alto precio de la carne en la actualidad producto de la inflación y los usuarios remarcaron - a modo de ironía- que se estaba cumpliendo a creces el objetivo planteado por la cocinera en cuanto a la alimentación.

“No es necesario que el menú sea cien por ciento vegetal, pero tampoco es necesario que siempre tenga carne. Si hacés la comida rica, hasta el más carnívoro va a comer otra cosa. Eso sería lo ideal: menos carne, menos harina y menos azúcar, más fruta y más verdura”, expresó Narda Lepes en la entrevista.

“Ser chef es mucho más amplio que hacer una receta o tener la técnica para cocinar. Hace 30 años que me dedico a esto y en todo este tiempo vi pasar a nutricionistas diciendo cosas aberrantes, que hoy ya no las pueden decir. Antes te decían que el huevo hacía mal, que la grasa era el demonio. No es cierto. A mi mamá le dijeron que la manteca era mala y la margarina era buena, y hoy la margarina es ilegal. Hay un montón de mitos que son re difíciles de sacar del imaginario colectivo”, sostuvo.

Sobre la Ley de Etiquetado, Narda Lepes señaló: “Son un montón de ejes: una, es lo que podés decir y lo que no podés decir en la etiqueta. Por ejemplo, no vas a poder disimular ser un yogur si no lo sos, algo que pasa hoy. Después, no se va a poder hacer publicidad para niños en los paquetes de comida”.