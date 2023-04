Natalie Weber disparó contra la actitud del Tucu López con Sabrina Rojas tras la separación: "No se arregla yendo al..."

Natalie Weber - Tucu Lopez gato - Captura Desayuno Americano.jpg

En el momento en que David iba a ahondar en la cuestión para dilucidar el nudo de la crisis, de repente intervino Natalie Weber con una firme postura sobre el comportamiento del locutor.

"No se arregla una discusión una crisis yéndose al boliche a hacerse el gato", disparó contundente la mujer de Mauro Zárate. Y agregó tajante: "Yo discuto con Mauro y se va a bailar con los amigos, quedate tranquila de que vuelve y tiene la cerradura cambiada".

Entonces cuando Pamela David preguntó si no tiene derecho a irse a ahogar las penas con amigos, Weber cerró punzante: "No. No existe. Además, si lo vieron junto a esta chica, tomó unos tragos, habló... Se fue a hacer el gato".

La tercera en discordia entre Sabrina Rojas y El Tucu López confirmó lo que todos sospechaban: "Estuvimos en..."

Esta semana se conoció que Sabrina Rojas y el Tucu López están separados, tras la confirmación de la modelo a la periodista Nancy Duré. Lo cierto es que, en las últimas horas, se supo que la ruptura se desencadenó por una supuesta infidelidad. El locutor habría estado en un boliche en Carlos Paz con una joven.

Este martes en Socios del espectáculo habló la mujer en cuestión, Damaris Cané. “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”, le preguntó Rodrigo Lussich. "Solamente estuve en Zebra”, precisó la invitada, en referencia a una disco de Córdoba.

“Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo”, acotó Adrián Pallares. "No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, mencionó la invitada. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, añadió.

Al cierre de la entrevista, Duré señaló que se comentó que habían pasado la noche juntos. Sin embargo, Damaris lo negó, aunque reconoció que tuvieron una conversación reciente. "Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”, señaló la panelista. “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, sentenció.