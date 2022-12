Nazarena Vélez, muy fuerte contra Agustín de Gran Hermano 2022: "Me parece un degenerado"

Sin embargo, Naza apuntó contra Agustín Guardis y aseguró "igual él me cae como el or.., me parece un degenerado y está re loco", y volvió sobre Cata y su manera de decir las cosas.

Embed

Luego, Cata habló de Alfa y su manera de exagerar las cosas dentro del reality de Telefe, como cuando aseguró que "estuvo de novio con Sharon Stone", lo que le pareció una gran mentira.

"Vos decís que tenés un caballo, y él dice que tiene un unicornio", cerró la catamarqueña sobre Alfa, y sentenció "Agustín es como un Alfa chiquito".

Gran Hermano 2022: la tremenda incomodidad de Julieta ante ciertas actitudes de Agustín

Agustín Guardis es uno de los participantes más populares de Gran Hermano 2022 (Telefe), pero dentro de la casa tiene actitudes que, de algún modo, le molestan a algunos de sus compañeros, como a Julieta.

En una charla con Alfa, Romina y Nacho, Julieta Poggio se sinceró y dijo: “Me mira muy mucho”. “Primero era a Coti, después me miraba a mí. Pero conmigo se pudrió todo y ahora va con vos. Él es así, va viendo. Ninguna le dio bola”, le dijo la ex diputada.

image.png

Y no es la primera vez que Julieta no se siente del todo cómoda con Agustín: “Posta, voy a empezar a hacer algo, bolu.... Hace unos días lo noto”.

“Y qué vas a hacer. Darle un beso. Otra no te queda”, bromeó Alfa sobre "Frodo", que es uno de los favoritos del reality, en medio de una charla en la que se hicieron varias bromas con los otros participantes.