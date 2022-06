Nazarena Vélez y Daniela Cardone, juntas en una escena hot, que nunca olvidarán

Embed

Nazarena contó que no fue una escena fácil de grabar. "Teníamos que chapar... y le decía 'dale, Daniela'", comentó la angelita.

"¡Unos besos me dio!", exclamó Cardone y reveló que, pese a su imagen de femme fatale, no se sentía del todo confiada. "Me daba un poco de vergüenza. Ella manejaba. Me dirigía", añadió.

Nazarena precisó que finalmente lograron terminar la escena y, como plus, las convocaron para una importante revista. "¡Quedó muy bien! ¡Y después nos llamaron para hacer una producción en Gente!", sentenció.

La profunda reflexión de Nazarena Vélez sobre el consumo de anfetaminas

Durante gran parte de su carrera, Nazarena Vélez sintió la presión de tener un cuerpo envidiable. La exposición mediática y las reglas del mundo del espectáculo la llevaron a un nivel de muchísima autoexigencia.

En una entrevista con Infobae, la integrante de LAM (América TV) recordó que fue adicta a las anfetaminas y tenía una obsesión por lograr una figura perfecta.

"De la adicción a las anfetaminas no me recuperé. Es una lucha diaria. Es como la cocaína", afirmó la ex vedette y reveló que tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder alejarse del consumo de ese fármaco.

"Yo creo que muchas veces en las adicciones uno se tiene que obligar a dar ese paso y decir: 'Basta'", agregó.

Nazarena remarcó que tomó la decisión de cuidarse y alejarse del consumo de anfetaminas por el amor a sus hijos. "Gracias a Dios me di cuenta de que me podía morir, y no me quiero morir, no al menos todavía, quiero ver a mis hijos, a los tres, crecer y que me hagan abuela, si ellos quiere", reflexionó.

Por último, la ex vedete explicó que hace tiempo dejó atrás los estrictos cánones de belleza. "Hace tres años decidí no pesarme más y empecé a morfar libremente. Un día me saqué una foto y se me vio un rollo birrero que tengo y dije: 'La voy a subir'. Y a partir de ahí dije: “En Instagram voy a mostrar lo que me está pasando también”, sentenció.