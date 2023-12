Néstor en Bloque reveló el grave motivo por el que se fue de Argentina

“Yo dentro de todo sigo trabajando igual, pero me fui por mis hijos, para un futuro mejor para ellos y por el tema de la inseguridad. Tuve muchos problemas”, comentó Néstor en Bloque.

Y remarcó sobre los graves episodios de inseguridad que sufrió en su casa: “Me han robado muchas veces, grupos comando. A mi hija la agarraron, le pusieron la pistola en la cabeza y ‘dame la plata o te la exploto’”.

Sobre su vida afuera, el cantante comentó que sigue “haciendo shows también y sigo haciendo mis cosas acá y en otros países”.

El llanto de Coscu ante la grave denuncia de Néstor en Bloque, quien lo acusó de pedirle fotos a su hija

La polémica por la autoría de la canción Corazón vacío de María Becerra que puso en el tapete de la discusión Coscu, trajo aparejado una gravísima denuncia del cantante de cumbia Néstor en Bloque.

En medio de la polémica entre Coscu y Becerra en Twitter, Néstor irrumpió en la red social del pajarito con una fuerte acusación contra el youtuber: lo señaló de pedirle fotos íntimas a su hija de 17 años y aclaró que tenía los chats.

En este sentido, ante la polémica que se instaló, Martín Pérez Disalvo habló del tema y se quebró en vivo al referirse a la grave acusación del intérprete tropical.

“Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome”, dijo Coscu mientras era contenido por sus amigos.

Y añadió: “Yo la pasé como el orto, y siempre estaban los mismos en la casa bancándome. Y nunca dudaron, ninguno dudó de mí. Sabían que era todo inventos, todo mentira para cagarme la vida, para cagar la velada. Porque no querían ir contra mí, no saben quién soy, no saben nada de mí, querían ir en contra de la velada, querían cagar el evento más importante de Twitch”.